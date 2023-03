Veljko Paunovic no se conforma en Chivas: "Nadie se cansa de ganar"

"Contento y no satisfecho, hay obvias razones por la mejoría que estamos buscando, pero no satisfecho porque uno quiere más. Nadie se cansa de ganar, todos tienen hambre (como yo). Lo que quiero que el equipo tenga hambre de ganar, de mejorar y estoy seguro de que eso es lo que nos va a llevar lejos. No estar satisfecho, no quiere decir que uno está amargado, al contrario está motivado. En este equipo la exigencia es máxima y es una buena filosofía", dijo en conferneica el miércoles.