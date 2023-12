"Felicitar a Pumas, hoy nos superaron, hicieron lo que teníamos que haber hecho en el primer partido, aprovechar oportunidad y ser contundentes, esta eliminatoria la perdimos en Guadalajara, de no convertir múltiples ocasiones claras de gol... es un golpe que ocurre, hicimos los cambios y el primero era cambiar la mente perdedora que teníamos en ese momento.

"Nos faltó contundencia, tiros a puerta, convertir las ocasiones, los disparos desde fuera del área tenían que ser más acertados, la lectura del partido es no poder conceder el primer gol tan rápido y el penalti provoca que el equipo esté golpeado... dolido por la imagen que mostramos, los chicos lo han dado todo, dolidos por la afición, todos estábamos ilusionados, es un día malo".

El entrenador del Guadalajara habló en conferencia de prensa sobre el accionar de su equipo a lo largo del Apertura 2023 y consideró que este domingo no tuvo capacidad de reacción.

"Ha sido una temporada con muchos altibajos, repuntes, recaídas en prácticamente todos los aspectos hemos hecho una montaña rusa futbolística, en el partido de ida ha estado muy bien en cuanto la forma, pero hoy los momentos difíciles nos pesaron. No hay algún motivo especial, el equipo trabajó, se preparó bien, el rival nos superó y falta de capacidad de levantarnos".

PAUNOVIC NO TIRA LA TOALLA

"Me siento muy dolido, triste por la eliminación y seguiré trabajando, levantado a los que tengo que levantar, seguiré mandando mi mejor conocimientos e ideas al equipo, esto se arregla y se va a arreglar, va a haber otras opiniones, yo voy a lo mío, me sobra el ímpetu, tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir, el que está conmigo está conmigo hasta el día de hoy".