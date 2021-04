Ricardo Ferretti no aguantó más y estalló ante los cuestionamientos sobre la falta de juego de Nicolás 'Diente' López , justo después de que el representante del jugador asegurara que su intención es salir de la institución porque "el entrenador no lo quiere".

"¿Por qué entro Nico y salió del partido contra Querétaro ? Nadie hace un análisis, al momento en el que entra Nico al juego contra Querétaro las cosas empiezan a salir bien pero hay una situación, sale un jugador defensivo expulsado y tengo que remplazar a este defensa y yo escogí a dos jugadores, no uno porque necesitábamos salir con el resultado, ellos fueron el Diente y Luis Quiñones y el representante con su gran capacidad analítica y futbolística… que lo único que hacen estos cabrones es venir a chingar y llevarse el 10% del sueldo del jugador y quieren proteger su 10% y como son poco hombres mandan mensajito con ustedes (la prensa) pero para llegar vienen a lamerme los pies , son así de chiquitos, solo saben ver sus intereses, su conveniencia y aquí nosotros vemos el beneficio global, de la institución y del equipo", indicó.

El estratega de Tigres añadió que nadie está en la institución por la fuerza: "El día que un jugador me diga ‘quiero salir’ yo lo ayudo a salir. Si Nico me dice ‘me quiero ir’, no hay ningún problema, te pones de acuerdo con el jugador, nada más trae lo que pagamos por ti y quizá hasta te doy un descuento", aseguró.