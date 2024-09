¿Tricampeonato en América? André Jardine se sincera y menciona al City

Jardine volvió a alzar la voz en contra del calendario del futbol mexicano y señaló que no hay forma de que un equipo tenga una preparación lo suficientemente buena como para consolidar un dominio fuerte en el futbol mexicano.

"No te preparaste muy bien, ya estás jugando una Supercopa unas semanas después de regresar, quieres ganar porque somos competitivos, y así va y si llegas a la Final nuevamente, vas acumulando y un dominio más grande va a ser imposible en esta liga porque los jugadore son aguantan".

"El tema del calendario, siempre esta pregunta, no me parece muy justo. Los procesos para ser justos, en el deporte, en el futbol o cualquier otro deporte, los equipos deben tener el mismo tiempo de preparación y mismo tiempo de vacaciones.

"Aquí no pasa esto, esto es un problema, me encanta la Liguilla, juegos eliminatorios, es más atractivo para la tele, la gente, me gustan los partidos de vida o muerte, pero si llegas a las finales, comienzas a cobrar un precio detener menos vacaciones, menos tiempo de preparación, más lesiones, con esto un mal inicio de torneo", concluyó.