Tres equipos, un estadio: El calendario ajetreado de América, Cruz Azul y Atlante

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUGARÁN AMÉRICA Y CRUZ AZUL EN EL AZUL?

Calendario de América en el Estadio Azul

Calendario de Cruz Azul en el Estadio Azul

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUGARÁ ATLANTE EN EL ESTADIO AZUL?

Calendario de Atlante en el Estadio Azul



Jornada 1: Atlante vs. Celaya 14 Domingo 14 de enero 16:05 hrs.

Jornada 4: Atlante vs. Alebrijes Miércoles 31 de enero 17:05 hrs.

Jornada 6: Atlante vs. Cimarrones Domingo 18 de febrero 12:00 hrs.

Jornada 9: Atlante vs. Coyotes Martes 5 de marzo 19:05 hrs.

Jornada 11: Atlante vs. Mineros Martes 19 de marzo 19:05 hrs.

Jornada 12: Atlante vs. Atl. Morelia Domingo 24 de marzo 17:05 hrs.

Jornada 15: Atlante vs. Correcaminos Jueves 11 de abril 19:05 hrs.