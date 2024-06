El mediocampista español Óliver Torres atendió a la prensa a su llegada México a la ciudad de Monterrey donde tuvo un gran recibimiento de parte de la afición de Rayados , situación que no esperaba el europeo que proviene del Sevilla de LaLiga.

El jugador de 29 años no ocultó su sorpresa y emoción al ver la cantidad de gente que lo esperaba en el aeropuerto y se congratuló por observar que muchos de los seguidores que lo recibieron fueron niños y familias con apoyan a La Pandilla.

“Muy emocionado, no esperaba este recibimiento. Gracias a todos por haber venido en un domingo, a toda la gente, a todos los niños pequeños que me ha alegrado ver, a esa afición rayada pequeñita.

“No, la verdad que no (esperaba el recibimiento), si no me hubiera peinado un poco más, pero gracias a todos. La verdad que ver cómo la gente te anima, cómo la gente quiere demuestres y que lleves a su equipo a ser campeón. Ojalá que pueda ayudar con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con toda la gente que trabaja en el club, a hacer que Rayados pueda ser campeón una vez más”, comentó Torres.