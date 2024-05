"Una final más, es muy importante en este club conseguir siempre estar en instancias finales. Yo no creo que vamos a conseguir conquistar todos los títulos que juguemos, pero el objetivo es estar siempre peleando por ellos y lo más al frente posible, entonces en dos torneos consecutivos estamos en dos finales, creo que ya van 10 u 11 años que América no logra estar en dos finales consecutivas".

Sobre las críticas que han recibido las Águilas, Jardine lamentó lo que se ha dicho al considerar que mucho de ello no es verdad y que además no son máquinas para lograr estar siempre al máximo nivel.

"Es lo que se habla afuera. Yo lamento un poco porque salen muchas cosas que no son verdades, en los partidos se ve el nivel del equipo y da la forma en que están comprometidos. Y si bien no siempre jugamos bien como nos gustaría porque no somas máquinas voladoras, no son robots que aprietas un botón y siempre está en el máximo nivel, también hay que recordar que del otro lado hay un rival que también te estudia, que planea, que consigue neutralizar algunos puntos, que fue un poco lo que pasó el primer partido".