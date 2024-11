Pero para ello deberá debe meterse al Nemesio Diez y pensar únicamente en la victoria ante Toluca para que Atlético San Luis, Tijuana y Chivas no le den alcance.

Las Águilas suman 27 unidades en los 16 juegos que van del torneo y es sexto sitio. Le pisa los talones el equipo potosino con los mismos puntos, pero con menos goles a favor. Xolos que es octavo tiene 26 y Chivas 25. El décimo, Atlas , ya no les puede dar alcance con sus 21.

Horario y dónde ver el Toluca vs. América de la Jornada 17 de la Liga MX del Apertura 2024

Cuándo es el Toluca vs. América: El sábado 9 de noviembre del 2024 en el Estadio Nemesio Diez.

A qué hora es Toluca vs. América: el juego se celebrará a las 7:00 pm hora del centro de México. En Estados Unidos a las 8:00 pm CT, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.

Dónde ver el Toluca vs. América: El juego lo podrás disfrutar en México por Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.