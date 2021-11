Tigres tiene como prioridad reforzar su defensa; lamentan amenazas al ‘Chaka’

“El tema de la central no es nuevo, con el torneo pasado con lo que pasó con Pacho siempre es un tema, decidimos al final no hacerlo porque no queremos apresurarnos, son jugadores interesantes esos dos que mencionas (Doria y Valdez), pero siempre estamos viendo jugadores y los conocemos porque están aquí en la Liga” , apuntó Antonio Sancho.