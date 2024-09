El zaguero amazónico soñó con la oportunidad que le brinda el cuadro Universitario, al vivir fuera de Brasil y conocer México, en particular, Monterrey. “Es un lugar en donde pretendo quedarme y vivir bien, con mi esposa y ganar títulos aquí con Tigres y si Dios quiere quedarme varios años ”.

Desde que le ofrecieron el incorporarse a Tigres habló con varios futbolistas que ya habían jugado en México, para tener referencias del equipo, la ciudad y el futbol. “Cuando les dije que era Tigres todos me dijeron ‘tienes que ir’. Es el mejor club de México y para ser sincero era el único club que conocía de acá”.

Antes de venir a México preguntó a futbolistas

Joaquim le dijo a su representante que quería venir, que quería tener esta experiencia y venir a Tigres para poner su nombre en la historia de Tigres. “Julio Furch me habló muy bien de los Universitarios. Soteldo también, ya que había jugado conmigo un año antes. Fue algo que no pensé dos veces, no escatimé esfuerzos para estar aquí”.