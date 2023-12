Tiago Volpi es uno de los jugadores que más interesados tiene en el Futbol de Estufa de la Liga MX y Toluca aseguró que no está en venta el portero de cara al Clausura 2024 .

El nuevo director deportivo de los Diablos Rojos, Santiago San Román , aseguró que aunque haya rumores de una posible transferencia en el mercado de invierno, el club no tiene intención de desprenderse del portero brasileño.

"Muy difícil cuando un jugador tiene contrato vigente con el club. Primero, nubla al jugador, nos quita perspectiva, nos quita foco, empiezan muchos fantasmas alrededor de ello. Eso no lo podemos controlar, el futuro no lo podemos controlar, el deseo de otras instituciones no lo podemos controlar".