David Faitelson , analista de TUDN , reflexionó acerca de lo comentado por Chicharito, donde primer afirmó no decir algo que no es cierto, pero también criticó al jugador.

"Tampoco dijo ninguna mentira, el país está ‘pinche’, ¿o no? Son futbolistas y tenemos muy pocos preparados, no creo que Chicharito sea preparado, tuvo una carrera muy buena, pero no me parece un tipo pensante, hay muy pocos futbolistas pensantes en el país y en el mundo".