"No eludo a decisiones que pude haber tomado a lo largo de los partidos que afectan o a veces benefician, una responsabilidad compartida de todos, no es el torneo proyectado en números, las derrotas ante Cruz Azul, Toluca, Chivas y Xolos lo precipitan. Se hicieron cosas importantes que tenían un rumbo y sabiendo que iba a tener un bajón, es el primero del proyecto, pero se toma la decisión, más que molesto, agradecido".

"Se los dije al final del partido, yo llegaba al club y me seguía ilusionando con la mejor versión de ellos, uno como técnico se da cuenta cuando te dejan de escuchar o ver, ahí decides hacerte a un lado, el vestidor hasta el día de ayer me seguía, hoy en medio de la decisión todos han externado su postura y agradecimiento, no bajé los brazos, no tiré la toalla, porque ellos no lo habían hecho más allá de estos resultados negativos encadenados".