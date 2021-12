Barreiro y Gigliotti coinciden en usar a su favor molestia por el VAR

"Cmo se dio el juego en su momento te da lástima que se te escape al final, más lastima te da que viene de una jugada que no debió contar y da molestia saber que el VAR tuvo que actuar, no era una jugada de apreciación sino de análisis y de ver fácilmente en la televisión, pero no podemos quedarnos lamentándonos en eso, ya mañana es el juego y estamos con ganas de obtener el triunfo pasar de ronda", comentó Gigliotti para TUDN.