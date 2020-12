"Tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando como lo he hecho toda mi vida, este es un revés muy duro, entiendo la gran desilusión de la afición, de nosotros, pero voy a seguir para adelante, voy a buscar la revancha y el siguiente torneo buscar el objetivo principal. Es un fracaso no alcanzar el título en esta institución y no nos alcanzó para llegar a la Final, pero voy a seguir buscando esa revancha para lograr ese objetivo que tanto queremos", apuntó.