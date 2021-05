En 2008 Cruz Azul llegó dos veces a la Final de la Liga MX con Sergio Markarian al frente, quien recordó su paso por el equipo en entrevista exclusiva con Línea de 4 de TUDN y destacó lo que considera que se hizo bien pese a no haber conseguido el objetivo de ser campeón .

"Fueron dos etapas diferentes, la primera llegué a un club con una estrategia de conformación de plantel donde no pude influir, se hizo un trabajo aceptable, pero insatisfecho porque creímos que el equipo podía dar más, y un segundo campeonato porque nuestra conformación del plantel tuvo más espacio, tuvimos un plantel con muchos jugadores jóvenes, que disminuyó en figuras, en presupuesto, porque la idea era mostrar un camino diferente ", apuntó.

En el Clausura 2008 su equipo cayó ante Santos Laguna, rival de la Máquina en la Final del Guard1anes 2021, y en el Apertura 2008 ante Toluca en penales. Para el estratega, las razones de ambas derrotas son simples: "No me parece que por la presión no hayamos logrado la victoria, solo enfrentamos un equipo que jugó mejor que nosotros y logró el título".