"Yo encantado de poder jugar con él, ya se lo dije antes de venir para acá, que me haría mucha ilusión, siempre ha sido mi rival, le he odiado siempre y ahora hago lo que sea para que le vaya bien, al final es lo bonito del futbol y de la vida que unas veces estás a tope contra alguien y de repente es tu compañero y es tu amigo y ayudarle todo lo que puedo también".

¿CÓMO CONVENCIÓ CANALES A ÓLIVER DE JUGAR EN MONTERREY?

"Ya estaba convencido, ya tenía muchas ganas. Simplemente le dije cómo me sentía yo, el cambio, lo bien que me había venido, lo que estaba disfrutando, lo a gusto que me encuentro tanto en la ciudad como en el equipo, la verdad que, disfruto muchísimo de estar aquí, estoy agradecido porque al final estoy en un vestuario muy alegre