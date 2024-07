"Sergio Canales, que me ayudó un montón, que en 3 minutos me convenció ir para allí. Me apetece salir de mi zona de confort, me apetece volver a experimentar esos miedos que te hacen, que te hacen crecer tanto a nivel futbolístico como a nivel y estoy en una de las mejores etapas de mi vida. No voy a México de vacaciones, dejo aquí a toda mi familia porque hay una ambición y una motivación más grande que es ir a México a seguir ganando".

LA ELECCIÓN DE ÓLIVER TORRES POR RAYADOS

"Me voy si no al mejor, a uno de los mejores equipos de México. A nivel competitivo la liga es súper fuerte, lo que me va a hacer a mí seguir exigiéndome cada día al máximo para estar lo mejor posible. Sé que la competencia interna dentro del equipo me va a hacer crecer e madurez y en futbol. No es un cambio fácil no irte de aquí, de España, estar lejos de la familia, muchos momentos de soledad, pero estoy seguro de que de que va a merecer la pena".