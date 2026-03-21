    Mazatlán FC

    Bueno dice que Mazatlán ante Cruz Azul demostró que es un equipo competivo

    Tras la igualada con La Máquina el director técnico de los Cañoneros aseguró están demostrándose a sí mismos que tienen un plantel competitivo.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Sergio Bueno dice que Mazatlán ante Cruz Azul demostró que es un equipo competivo

    Mazatlán FC, a los 87 minutos del partido perdió la ventaja que tenía ante Cruz Azul dentro de la Jornada 12 de la Liga MX y se quedó con el empate, pero pese a ello su director técnico aseguró tras el partido que al interior del equipo se están convenciendo de que "pueden competir a cualquiera".

    "La sensación es contradictoria, por un lado está la amargura por otro lado está la valoración, tal cual, de que jugaste un buen partido. Competiste con un equipo complicado con una gran plantilla y que nosotros nos hemos demostrado a nosotros mismos que tenemos un plantel competitivo. No como se pensaba que se tenía, que iba a dar tumbos todo el campeonato y cada vez estamos más convencidos de que podemos competirle a cualquiera", aseguró.

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    Ahora, para el entrenador no queda más que asimilar el resultado y solo queda pensar en el final del campeonato.

    "Y esa sensación distinta a la de amargura, es justamente eso. De que sí internamente sabemos que dejamos escapar la victoria, que fuimos capaces, que pudimos conseguir los tres puntos y trataremos de asimilar este resultado pensando en el cierre del campeonato que debemos seguir mejorando nuestro rendimiento", explicó.

    Mazatlán FC se puso al frente en el marcador a los 47 minutos del partido con un gol de Josue Ovalle, pero La Máquina presionó y consiguió la igualada sobre los 87 con un tanto de Gabriel Fernández.

    Con este resultado, Mazatlán alcanzó 11 unidades y se colocó en el sitio 15 del campeonato con tres triunfos y dos empates.

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