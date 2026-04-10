Sebastián Cáceres confirma que América tiene buen vestidor: "Dejen de inventar cosas"
El defensa azulcrema descarta que haya conflictos y se refiere específicamente a la situación de Henry Martín.
Sebastián Cáceres, defensa de América, reafirmó que el conjunto de Coapa tiene un vestidor saludable y rechazó la idea de que haya conflictos con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en marcha.
Cáceres destacó sobre todo el caso de Henry Martín y rechazó rumores de que haya conflictos con el delantero más allá de su estado físico.
"Lo primero que voy a recomendar es que dejen de inventar cosas, eso de que sacan de Henry no tiene nada qué ver, se lo inventan para generar polémica o justificación, simplemente es un tema médico, él quiere volver.
"Se le ha dificultado por diferentes motivos, pero no pasa por otro lado, lo mejor en ese sentido es dejar de inventar cosas, el jugador quiere volver y si no ha vuelto, no es por otra cosa que por su estado físico", agregó Cáceres.
Henry Martín, por el contrario, sería cuidado por el cuerpo técnico debido a que recién ha salido de su última lesión, por lo que no hay conflictos, según se adelantó en Insiders.
América enfrentará al Cruz Azul este sábado en su regreso al Estadio Banorte dentro de la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.