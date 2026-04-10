Liga MX Sebastián Cáceres confirma que América tiene buen vestidor: "Dejen de inventar cosas" El defensa azulcrema descarta que haya conflictos y se refiere específicamente a la situación de Henry Martín.

Video Cáceres defiende a Henry Martín de rumores en América

Sebastián Cáceres, defensa de América, reafirmó que el conjunto de Coapa tiene un vestidor saludable y rechazó la idea de que haya conflictos con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en marcha.

Cáceres destacó sobre todo el caso de Henry Martín y rechazó rumores de que haya conflictos con el delantero más allá de su estado físico.

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"Lo primero que voy a recomendar es que dejen de inventar cosas, eso de que sacan de Henry no tiene nada qué ver, se lo inventan para generar polémica o justificación, simplemente es un tema médico, él quiere volver.