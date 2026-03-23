Liga MX Se lleva a cabo nueva investigación sobre amaño de partidos en el futbol mexicano Al menos tres jugadores del club La Piedad estarían involucrados en arreglo de juegos en la Liga Premier del futbol mexicano.

Video Nueva investigación en curso sobre amaño de partidos en el futbol mexicano

El amaño de partidos en la Liga Premier vuelve a aparecer, a poco más de un año de lo acontecido con Real Apodaca y Correcaminos, cuando se sancionó conjuntamente con 57 años de suspensión a siete jugadores.

Estas nuevas sospechas se presentaron en el club La Piedad, tras caer estrepitosamente 6-1 ante Ensenada, afirmó Martín González, presidente del equipo.

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"Prácticamente fue a través de una de nuestras redes sociales, donde nos llega que tengamos cuidado con algunos jugadores y nosotros, ya veníamos teniendo sospechas o duda por el actuar, precisamente, de un par de jugadores y fue cuando nosotros, después del partido de Ensenada decidimos hacer una investigación más a fondo".

Estas operaciones ilícitas llevaron a la separación de siete jugadores, donde supuestamente, el modus operandi era que hubiera más de tres goles, en diferentes combinaciones en sus partidos.

"Lo que lo que se pudo investigar hasta ahora, que la investigación sigue, pero sí era el resultado en contra y número de goles, o sea, tenía que haber, de los dos equipos, un número superior a tres goles que, realmente en el papel, eran partidos a modo para el equipo", destacó el directivo.

Los señalados aceptaron su participación en la manipulación de partidos, excepto uno que jamás se volvió a presentar, aunque nunca dieron más detalles sobre la red que los utilizaba o contrataba.

"Por otro par de jugadores que fueron los que dijeron sí estamos involucrados, él nos metió al juego. Prácticamente, dos jugadores que se dieron de baja, fueron los que hablaron y sí estaban involucrados en el tema y el otro jugador, evidentemente no nos dio la cara, se fue y no lo volvimos a ver, que iban a Guadalajara a recibir el dinero y a recibir indicación".