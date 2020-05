¡Se calentó Passerini y se desquitó con el control! "Qué desastre", dijo

Qué mal la pasó Lucas Passerini durante la derrota de su equipo a manos de los Tigres de Paco Venegas, fue la séptima caída de La Máquina en el torneo y el competitivo delantero de Cruz Azul no escondió su frustración.

Cuando cayó el tercer gol del oponente, al argentino, que no estaba haciendo mal partido, se le escapó una reacción muy natural, " qué desastre ", dijo con un tono desganado.

Al finalizar el encuentro, su cara desencajada era fácil de notar y Valeria Marín le preguntó qué había pasado con el control de la consola ya que no aparecía en la imagen, Passerini entonces se sinceró.

"Ya venía acumulando, desde el juego contra Chivas ya tenía ganas de tirarlo, no me gusta perder, me caliento, más cuando falta la suerte, pero bueno, es un juego y trato de disfrutarlo", apuntó.