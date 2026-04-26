Liga MX Santos vs. Monterrey EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Sin nada que disputar, Laguneros y Rayados se despedirán del Clausura 2026 en un partido donde los locales buscarán ganar ante su gente.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Golazo digno del Puskás! Aldo López de chilena pone el 2-0

Santos recibe a Monterrey en partido correspondiente a la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido en el que ninguno de los equipos se disputa nada.

Es así que estos clubes tratarán de terminar con dignidad su participación en el certamen. Para los locales está quizás la presión de tratar de despedirse con triunfo ante su gente.

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SANTOS A ROMPER LA MALA RACHA ANTE MONTERREY

Santos, que deberá pagar su correspondiente multa, si algo podría conseguir en este partido es romper la mala racha que aumula ante Monterrey, pues no les ha ganado desde el 2023, de modo que este partido podría servir para por fin conseguir una victoria.

Rayados, por su parte, acumula una larga racha de no ganar como visitante. Esta temporada suma siete partidos de manera consecutiva en la que no logra ganar fuera de casa.

ACCIONES DEL SANTOS VS MONTERREY:



Medio tiempo: Santos gana cómodamente

(45'+9' | 2-0) Termina la primera mitad y los locales se llevan la victoria al momento.

¡Goooooool de Santos! Espectacular chilena de López que aumenta la ventaja

(45'+7' | 2-0) Centro desde el lado derecho del área que llega al segundo poste donde Aldo López se tiende de chilena para mandar al fondo la pelota.

¡Gooooool de Santos! Echeverría pone al frente a los laguneros

(42' | 1-0) Balón filtrado para Bullaude, Mele sale y corta la jugada, pero en el rebote le cae nuevamente al jugador de Santos quien es derribado por el portero. El árbitro deja seguir la jugada y Echevarría manda al fondo.

Video ¡Golazo de Santos! Contra golpe letal y Echeverría pone el 1-0

Goool... anulado; Moxica había abierto el marcador, pero el VAR lo anula

(17' | 0-0) Balanta había cometico un grae error y Moxica se había ido solo frente al portero al que evadió antes de mandar al fondo, pero tras la revisión de la jugada en el VAR el árbitro lo anuló por fuera de lugar.

Video ¡GOL! anota para Monterrey. Joaquín Moxica

Santos presiona y está cerca de abrir el marcador

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(8' | 0-0) Gran jugada de Santos que Villalba remata de fuera del área, pero la pelota se va apenas por un lado de la portería.

Inicia el partido entre laguneros y rayados

(1' | 0-0) Arranca la primera mitad en el estadio TSM en donde Santos y Monterrey se despiden del torneo.

Video En vivo: Santos vs Monterrey en la última jornada de la Liga MX

Estas son las alineaciones del partido

Santos

Holguín

Echeverría

Amione

Balanta

Picon

Güemez

Mariscal

López

Villalba

Di Yorio

Bullaude

Monterrey