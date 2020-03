Santos Laguna se ganó el corazón de Matheus Dória

Matheus Dória, central de Santos Laguna, dijo en una dinámica del equipo en Facebook con los usuarios que desde que lo buscaron en Francia se convenció de ir a la Liga MX al haber interés por su persona, no sólo como profesional, por lo que se propuso entrar en la historia del equipo como agradecimiento.

“Yo decidí venir después del plan de carrera que me presentó Pepe (Riestra, hoy exvicepresidente del equipo), viajó hasta Marsella, me conoció toda mi vida, mi familia. El plan que me presentó era de crear historia aquí en Santos, de seguir triunfando, los intereses que tenían ellos por mi futbol no tiene precio.

“La gente no cuida de tu lado personal, y aquí es diferente, por eso Santos se ganó mi corazón y tuve que venir sí o sí, y la verdad que ha sido la mejor cosa que he hecho en mi vida.

“Mi meta con la playera de Santos es hacer historia aquí, yo vine a Torreón para dejar mi huella aquí, dejar mi estrella, mi marca en el club”.

Luego de ser operado de la nariz tras un fuerte choque con su compañero Félix Torres durante el partido contra Atlas en la Jornada 8 del Clausura 2020, Matheus Dória indicó que estaba listo para reaparecer en la Fecha 11, pero con el parón debido al coronavirus, volverá en mejor forma.

“Yo me sentí muy bien después de la cirugía, claro que las dos primeras semana yo tenía que estar parado en mi casa y sí es muy complicado. Yo hice de todo para regresar en cuanto antes, el doctor me había dicho que iba a estar un mes parado, y en 10 días ya estaba entrenando.

“Creo que sí no hubiera parado por el coronavirus, ya podía jugar contra Monterrey. Lo bueno es que esto me ayuda a estar al cien, no hace falta estar entrenando y jugando con la máscara. La cicatrización ya está, adentro también, ya está todo okey”.



Finalmente, al cuestionarle sobre si Thiago Silva es su amigo y mantenía contacto cuando Matheus Dória militaba en el Marsella de Francia y Thiago en el PSG, dijo que sí le ofreció apoyo en cualquier momento, pero tampoco se trata de una amistad fraternal.

“No puedo decir que sea mi amigo de estar en la casa cenando muy a gusto, pero sí lo considero un amigo porque me recibió muy bien cuando fui a Francia. Él era mi rival porque jugaba en Paris y yo en Marsella, allá es de las mas grandes rivalidades. Me ayudó, me envió mensajes y me dijo que lo que necesitara.