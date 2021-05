Almada cree que la reducción del uso del VAR mejorará la Liga MX

“ Fue una de las cosas que más pregonamos con Alejandro Irarragorri , que se diera más continuidad porque eso no lo podemos hacer llegar a los árbitros, y eso va a mejorar el futbol, y va a traer más gente al estadio y se van a ver mejores espectáculos, se cortaba muchísimo. Que gane el que está mejor preparado, tenemos que diseñarnos para dar una mejores herramientas y preparación a los futbolistas”, explicó en entrevista con Marc Crosas y Paco Villa , de TUDN.

“ Hay equipos que la estrategia es cortar permanentemente y jugar en una pelota quieta y eso va de por medio el espectáculo. Pregonamos mucho eso y que nosotros le demos la herramienta de preparar a los futbolistas de mejor manera para que tenga más continuidad. Tenemos una diferencia de 10 minutos con el futbol europeo. Después hay jugadores que se les cobra por su trayectoria y a otros no se les cobra, porque hay chicos, por ejemplo, que nuestros jugadores jóvenes hay que pagar derecho de piso y a otros no”, agregó.

“ Los árbitros le hacen pagar el derecho de piso, es algo que no entiendo mucho, hay jugadores con mucha más trayectoria, no que se discrimine, pero se les cobra permanentemente todo, o inventan situaciones, tratan de engañar al árbitro, y ellos no se dejan engañar, porque saben, analizan el partido.