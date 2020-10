El atacante aseguró que no ha sido nada fácil abrirse camino en el futbol, más allá de venir de un 'linaje' de futbolistas, pues su abuelo, Walter Ormeño, es una leyenda de la década de los 60s en el futbol mexicano, "para mí es un orgullo pero te puede jugar doble cara porque me pudieron ver como el recomendado o el nieto y en ese momento me afectó pero me sirvió", apuntó, aunque señala que más allá de la imagen que tengan de él, competir con la gran cantidad de extranjeros que hay en la liga es el verdadero reto.