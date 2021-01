“No me esperaba el video. Cuando Guido estaba en el club no entrenaba siempre con el primer equipo, a veces sí, pero siempre buscaba acercarme porque jugaba excelente, buscaba pedirle consejos, expresarle mi admiración, que me ayudara en algunas situaciones y seguirlo porque es un jugador super profesional y hay que copiarle eso.

“Veo que tengo características similares a las de Guido, hasta veo mis videos y entre broma me dicen que sí tengo esas características y me ilusiona mucho hacer lo que él dejó en este club”, sentenció.

“Después del estadio fui a la casa, llegué tarde y mis papás me estaba esperando muy emocionados y contentos porque ellos también sacrifican cosas y me dijeron que solo es el comienzo, que viene lo más difícil que es consolidarse y jugar como titular.

“Ya me venían tentando por el debut en Concachampions, pero este fin llegué el lunes y todos empezaron Emma (Aguilera), Memo (Ochoa), Henry (Martín) que: ‘de esta semana ya no pasas’, y el lunes acabando el entrenamiento me agarraron entre Ibargüen y los demás y me hicieron ese look que es con el que entrené porque es parte de la novatada y luego ya me rapé”, concluyó.