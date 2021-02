Personal del USMNT ya se ha acercado con el convocado Sub-20 por el Tricolor, admitió Muñoz, quien aseguró: "Le dije a la gente de Estados Unidos que no le iba a cerrar las puertas a nadie . México me llamó primero y llevo un tiempo trabajando con ellos, claro que cuando llegó aproveché la oportunidad".

"Me siento bien con ellos, cómo me tratan y todo, pero no sé si en el futuro será mejor está con México o estar en Estados Unidos con la selección", agregó para The Striker Texas.