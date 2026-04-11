Liga MX Santiago Baños revela que América ha recibido ofertas formales por jugadores clave El responsable deportivo saca a la luz parte de las intenciones de las Águilas en la planeación de la próxima campaña.

Video América recibe ofertas formales por jugadores clave, confirma Santiago Baños

Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, reconoció que al escritorio del conjunto azulcrema han llegado ofertas "formales" por algunos jugadores clave de la institución azulcrema.

En entrevista exclusiva para TUDN, Baños dio a conocer que algunos elementos importantes de las Águilas han recibido ofertas, aunque dio a entender que potenciales elementos que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 26 con distintas selecciones podrían estar más en la mira.

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Además, Santiago Baños adelantó que el América buscará al menos tres refuerzos en distintas posiciones en el próximo mercado de verano, de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

"Tenemos que planearlo, por lo menos tres posiciones diferentes, estamos viendo las opciones, por lo menos serían tres. Falta ver quién puede salir, porque en los semestres de Mundial, si Brian (Rodríguez) tiene buena Copa del Mundo, Sebastián Cáceres o Israel Reyes, no es fácil.

"Sí (me han llegado llamadas), formal, no hemos querido deshacernos de ellos, y nosotros también con el libre pase cerrado en México, pero sí ha habido interés formal por algunos equipos. Quisiera que volvieran todos (después del Mundial), y fortalecer posiciones, me gustaría que regresaran, nunca se le ha cerrado la puerta cuando se quieren ir los jugadores, si hay ofertas que les conviene, quien quiera estar aquí bienvenido, si no, se negocia su salida", agregó.

Santiago Baños mecionó también algunos de los potenciales nombres que el América tendría que ceder para el Mundial 2026. Aunque eso sí, recordó que solamente los elementos mexicanos se irían antes de que finalice el presente Torneo Clausura 2026.