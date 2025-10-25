Rotondi expresa sentir de Cruz Azul en recta final del Apertura 2025

Carlos Rodolfo Rotondi, futbolista de Cruz Azul, se sinceró después de que se hiciera oficial su extensión de contrato con el conjunto de La Noria y centró sus esfuerzos en intentar cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva para TUDN, Rotondi dio en primer lugar la importancia necesaria al Monterrey, próximo rival de la escuadra de La Noria.

PUBLICIDAD

"Importantísimo, sabemos lo que significa en la tabla de posiciones, no solo de local son fuertes en nuestra gente y nuestra casa, va a ser un lindo partido".

Rotondi señaló que hay comunión entre el equipo cementero y Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul, recién llegado al banquillo para la presente campaña.

"Muy bien, estamos muy unidos cuerpo técnico, jugadores, afición, creo que se siente una energía muy linda y speraemos coronarlo con la copa".

Cruz Azul es consciente que hay, al menos, otros cuatro equipos con posibilidades reales de llevarse el título y, al respecto, Rotondi señaló que en los cementeros hay consciencia en el vestidor del potencial del resto de escuadras dentro de la Liga MX.