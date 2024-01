Rogelio Funes Mori dejó Monterrey y con ello unas contundentes declaraciones que dejan ver que su salida de Rayados no fue lo que esperaba, pues más allá de las cuestiones contractuales, el Mellizo dejó en claro que las "formas" fueron las que no le gustaron.

"No me gustaron las formas, siempre estuve a disposición, pero ellos toman decisiones, la respeto, entiendo todo y se dio así.

"Ellos tienen que tomar su decisión, pensaron que lo mejor era abrirme las puertas y tengo que ver por mi, mi familia y mi carrera y el cuerpo técnico nada, Tano siempre me brindó su respaldo, pero seguir acá era muy desgastante por lo que me expresó la directiva", manifestó.

"Desde el torneo anterior me dejaron claro lo que pensaban y me quise esperar un torneo más para estar preparado y tomé una gran decisión, hay cosas que uno no tiene a su alcance, respeto la decisión de la directiva, no la comparto y mi decisión ya está tomada.