Rodrigo Aguirre lloró por la falta de gol: “A limpiar las lágrimas y seguir”

Rodrigo Aguirre vivió momentos de impotencia y angustia por la falta de gol con Rayados de Monterrey, reveló en entrevista exclusiva con Julio Ibáñez para TUDN y ya como refuerzo de las Águilas del América para el segundo semestre de 2024.

El Búfalo pasó más de un año sin anotar un gol; antes del tanto que hizo como jugador del América con pocos minutos en la cancha en el juego ante Bravos de FC Juárez en la Jornada 4 del Apertura 2024, marcó el de abril de 2023 en la goleada de Rayados a Xolos.

“Sí (lloró), muchísimo. Porque si bien enfrenté la situación difícil, no te voy a mentir, sí hay momentos que te cansas y dices: ‘¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Si yo trato de hacer todas las cosas bien.

“A ver, tampoco es que maté a alguien, simplemente la pelota no quiere entrar, no estoy haciendo nada de que quiero lastimar a alguien, pero de impotencia, de que no salían las cosas. Es una sacudida; limpiar las lágrimas y seguir otra vez”.

Cuando le fue cuestionado sobre por qué con Necaxa tuvo un momento destacado y todo decayó cuando firmó con Monterrey, el ‘Búfalo’ Aguirre dijo que pasaron muchas cosas extracancha que le llegaron a afectar.

“Llegó un momento como que algo se rompió entre la afición conmigo, el club estuve siempre agradecido, me trataron siempre bien cuando me fui, pero las cosas que pasaban fuera repercutía dentro de la cancha y eso quizá hizo que no mostrara mi mejor versión”, recalcó Rodrigo Aguirre a TUDN.

Lo que pasó por la mente de Rodrigo Aguirre tras su gol con América

El delantero uruguayo confesó que se propuso salir del Monterrey sintiéndose el jugador que en realidad es, el que fueron a buscar en su momento para reforzar al equipo algo que a consideración personal del futbolista, lo logró.

Ya enfundado con la playera del América, Rodrigo Aguirre dijo que su llegada al equipo de Copa fue en realidad un esfuerzo a su trabajo, a no bajar los brazos y rendirse ante la ausencia de gol que careció con el conjunto de la Sultana del Norte.

“Siento que es un premio al esfuerzo, al salirme de quizás del modo víctima, no juego, me abuchean y a pesar de eso seguir trabajando y entrenando para ganarme un lugar.

“Fue eso, me salí de ese modo que quizás es la parte cómoda de cuando a uno no le salen las cosas y me siento orgulloso de lo que logré y hoy poder estar acá”, indicó Rodrigo Aguirre ahora de cara a la Leagues Cup 2024, donde América iniciará participación en los Dieciseisavos de Final.

