Monterrey: Rodrigo Aguirre, a favor de que equipos fichen jugadores de jerarquía

"Yo creo que si está a su alcance y tienen la posibilidad de contratar jugadores, no me voy a poner, ¿quién soy yo para andar opinando sobre eso?, sin duda le da jerarquía a la liga tener jugadores buenos y le da competencia, no me pertenece a mi, saber si está bien o mal, de mi lado como futbolista es hacer las cosas que tenga que hacer para mi club, después no tengo una opinión que sea certera si está bien o no, cada uno hace lo que puede para darle satisfacción a su hinchada, en ese sentido está bueno para darle competencia a la liga", mencionó en onferencia de prensa este miércoles.