Rodolfo Cota señala que sería "tonto" compararse con Keylor Navas previo al Pumas vs. América
El guardameta universitario sorprende con estas palabras previo a la disputa del Clásico Capitalino.
Rodolfo Cota, portero de América, se sinceró respecto a la labor del portero Keylor Navas, a quien va a enfrentar en el Clásico Capitalino Pumas vs. América dentro de la Liga MX.
El guardameta azulcrema mostró respeto con su colega costarricense previo al partido Pumas vs. América y no dudó en resaltar la trayectoria del propio Keylor Navas.
Todo esto después de ser cuestionado en conferencia de prensa sobre el momento que vive tanto Rodolfo Cota como el propio Keylor Navas, quien recién renovó contrato con Pumas.
"Felicidades por la renovación, la realidad es que no me voy a compararar con Keylor, sobre quién es mejor, sabemos su trayectoria, sería muy tonto compararme con él, mi mayor respeto, lo tiene, no lo conozco, no somos amigos, lo que me ha tocado, solo saludarlo con el último partido que nos enfrentamos acá y una vez en selecciones en Costa Rica, solo eso.
"No sé si me ubica tal vez, pero va a ser un lindo partido, enfrentar a jugadores extranjeros con la calidad, el recorrido y la trayectoria de Keylor, sí es lindo poder compartirlo, es de profesión, de posición, un arquero que saben todos de la gran trayectoria y la linda carrera, no sé si premiarlo para él con una renovación, ha caído muy bien en su club, más que merecido", agregó Rodolfo Cota.
Keylor Navas, experimentado guardameta, seleccionado mundialista y ex de equipos como Real Madrid o Paris Saint Germain, es el capitán de Pumas que tendrán un duelo vital ante un América que también mostrará que va al alza en el Clásico Capitalino este sábado en Ciudad Universitaria.