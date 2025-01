El guardameta del conjunto de Coapa, quien se perfila como titular para la Jornada 1 del Clausura 2025 en su visita al Querétaro, también dijo que llegó a pecar de conformista en alguna etapa de su carrera futbolística en una anécdota que resulta imperdible.

“ No veo que Chivas le haga un mal al jugador, yo creo que el jugador se da cuenta que si no cambia de chip las oportunidades se te van acortando.

“Me dieron la oportunidad en Pachuca, jugué torneo y medio, ser titular, por circunstancias que quieras de no aprovechar la oportunidad, o de que no me preparaba de la mejor manera, porque la realidad es que para ser sincero no me preparaba, estaba conforme con lo que tenía.

“Cuando me voy a Puebla, y no quiero menospreciar, Puebla es donde me impulsa para ir a Guadalajara, te das cuenta que hay veces que no teníamos ni dónde ir a entrenar. Me tocó con el Cuauh, no teníamos dónde entrenar, no te prestaban las canchas, no te pagaban a tiempo, ahí empiezas a valorar las cosas que tenía en Pachuca.

“Los jugadores que como dices (les va a mejor cuando salen de Chivas), yo no lo veo de esa manera de que no les va a bien en Guadalajara, salen y les va a bien en otro lado; posiblemente es porque se dan cuenta que las oportunidades o el tren pasan pocas veces y si las vas dejando o no las aprovechas se desaparece esto y te acabas.

“No es que Chivas haga mal a los jóvenes, cuando estuve en Guadalajara llegué con bajo cartel, llegó el preparador físico de Matías Almeyda, me dijo que si no me ponía bien físicamente, si no bajas… porque estaba pasado de peso, porque no me cuidaba, iba a salir, porque no perteneces al club, no eres de acá. ¿Qué va a pasar?

“Te das cuenta que si no le inviertes, porque al final de cuentas podré tener negocios y todo, pero no me va a dejar más que no sea el futbol. Hoy mi mejor inversión es trabajar todos los días para estar… no creo que por casualidad América haya traído un portero de mi edad”, contó Rodolfo Cota en conferencia de prensa este jueves.

América comenzará el torneo de Liga MX con un plantel alterno para dar mayor descanso a su cuadro titular, que podrá comenzar a integrarse de lleno para el amistoso ante Inter Miami en el que, todo indica, sí estará presente Lionel Messi.