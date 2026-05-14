Liga MX Robert Kenedy deja mensaje a Pumas de cara a la semifinal de ida en Hidalgo El delantero de Pachuca señaló que se quiere quedar con los Tuzos ya que acaba su contrato.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Robert Kenedy lanza mensaje a Pumas de cara a la semifinal de ida

Pachuca recibirá a Pumas en la primera parte de la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputará en el Hidalgo.

Sobre este tema, Robert Kenedy, delantero de Pachuca consideró que los Tuzos también es un club grande por algo están jugando la fase de semifinales.

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“Sí, Pachuca también es grande, está ahí peleando con los grades, por algo estamos aquí en las semis, eso muestras nuestro trabajo y el tamaño que tiene este escudo. Pumas ya lo enfrentamos en la temporada pasada y este también, pero nosotros estamos en casa y ahora en Liguilla, una semifinal, será otro partido”.

Kenedy recordó que aún no juega en CU, pero espera sacar un buen resultado en casa primero y hacer un cierre bueno en la Ciudad de México.

“Sí, todavía no jugué ahí, el torneo pasado estaba lesionado, pero primero pasa en casa, ganar, hacer un buen resultado para seguir así y hacer otro buen partido”.

¿Renovara Robert Kenedy con Pachuca?

Robert Kenedy está por terminar contrato con Pachuca, pero el afirma que se quiere quedar, aunque señaló que le gustaría ser campeón, festejar y después ves qué sucede.