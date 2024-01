Tigres saltará a escena en el Clausura 2024. El partido ante León en el Nou Camp cierra la Jornada 1 del torneo y el técnico Robert Dante Siboldi tiene una opinión muy particular sobre Jorge Bava , nuevo técnico de los Esmeraldas.

"Ha hecho una carrera muy buena, en el corto periodo que lleva como entrenador. Hizo un gran torneo el torneo pasado en Uruguay. Ganó sin que me gustara mucho, tengo algo que reprocharle. Le ganó a un grande como Peñarol, justo y digno campeón uruguayo donde no es fácil", dijo.

Y añadió sobre el entrenador campeón con el Liverpool de su país: "Hoy tiene la posibilidad de trabajar en México que no es nada fácil, tiene un lindo y duro desafío en su carrera para mostrar su calidad y su valía".

"Fue el tema del clima. Javier vino con un cuadro gripal y ya pudo entrenar bien, tratamos de no arriesgar nada. Lo cuidamos de que no saliera al frío y se expusiera a las bajas temperaturas. André, (traía) un golpe pero (no tiene) ningún problema", mencionó.