Por su parte, Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, admitió que su equipo no ha logrado ser regular: "Creo que estamos dejando ir puntos importantes, no estamos jugando bien, algo estamos haciendo mal que no jugamos bien los 90 minutos. Estamos ahi, con lapsos buenos y competimos, pero no es suficiente, 2-0 y les dimos vida. Insisto, es uno de los partidos que peor hemos defendido".