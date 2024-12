Richard Sánchez confiesa que "es el momento" de salir de América

"Me sobra un año y medio en el club, estoy muy contento en el club, pero también siento que es un buen momento para salir ahora, me dio todo el club, desde el primer día se comportó bien conmigo, siento que yo también, siento que es un buen momento para sali, pero si viene algo bueno para mí y si es conveniente para el club.

¿QUÉ LE DIJO SU MAMÁ? RICHARD SÁNCHEZ EXTIENDE EPISODIO CURIOSO EN GOLAZO QUE LE ANOTÓ A CRUZ AZUL

"En la ida, estuve en la banca, hablábamos con los compañeros que el arquero jugaba muy adelantado, y dije que si yo entraba, a la primera le pego al arco para que ya no salga de su arco, en ese partido no jugué, pero a la vuelta fui titular y el día del partido ella me escribe y me dice que el arquero jugaba adelantado, ella siempre, termina un partido y me dice 'felicidades hijo, en aquella jugada que le diste a tu compañero, podías rematar', cosas de futbol, y entiende mucho ella".