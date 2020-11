Ricardo Peláez sobre JJ Macías: "Hay que aterrizarlo un poco"

La actualidad de José Juan Macías no preocupa a Ricardo Peláez , quien aseguró que el delantero está bien a pesar de que se ha convertido en el jugador más mediático de Chivas y que mantiene una fuerte inquietud por emigrar a jugar a Europa. El directivo rojiblanco señaló que tiene una madurez importante, pero trata de estar cerca de él para mantenerlo tranquilo y enfocado en el presente, algo que hace junto al entrenador Víctor Manuel Vucetich.

"Macías está muy bien, es muy maduro a tan temprana edad, con una gran mentalidad y de repente él mismo piensa ‘yo soy el nueve de Chivas y a mis 20 años tengo que demostrar y me quiero ir a Europa’. Hay que aterrizarlo un poco, con calma, porque es un muchacho con una gran mentalidad, trabaja tiempo extra, es muy dedicado y eso es muy bueno, hay que orientarlo en la medida de lo posible y creo que Víctor es un especialista en eso, yo desde mi trinchera”, dijo en charla con 'La pelota al que sabe' de TUDN.

Peláez Linares, señaló que se mantiene en constante comunicación con la joya del Rebaño, pues ha detectado que por momentos asume mucha responsabilidad en el equipo, por lo que su trabajo es hacerle entender que es un trabajo que corresponde a todo y no nada más a él como centro delantero.

“El mismo lo sabe, lo platicamos permanentemente, todo va a llegar a su tiempo, hay que orientarlo y calmarlo porque no es él, esto es un trabajo en equipo. Tan importante es el portero para meter un gol como al revés, para que no nos metan gol el primer defensor es JJ que es el que está hasta arriba. A veces siento que asume toda la responsabilidad y no, hay que compartirla somos un equipo y estamos trabajando fuerte, pero como futbolista y como persona, diez puntos”.