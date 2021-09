"Él toma este reto y al asumirlo, me parece que lo está aceptando, quizá un poquito desafortunada o se tomó de una forma pero todo esto me habla de que Víctor es un tipo comprometido, trabajó en Selección Nacional y se me hace injusto el proceso que tuvo muy cortito en Selección, en fin, no te sé contestar porque no es una pregunta para mí, pero el entorno se fue modificando a raíz de ello, puede ser, no lo sé", agregó.