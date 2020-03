Ricardo La Volpe y Javier Aguirre son ejemplos a seguir

Respeto a los proyectos que ha tenido en su carrera, indicó que no rehúye a los que le ofrecen pese a lo complicado que sean, aunque no negó que le gustaría tomar un equipo con un plan a largo plazo y mayor presupuesto.

“No rehuyo a los proyectos por más complicados que sean. Uno de los más difíciles que asumí fue el de Dorados cuando intentamos la permanencia. Igual del Puebla, que no solo lo salvamos, sino que lo hicimos campeón en la Copa MX”.

Finalmente, José Guadalupe Cruz puso como ejemplo a seguir a Javier Aguirre, quien también ha tomado proyectos complicado como el del Leganés, con quien lucha el no descenso en LaLiga.

“Porque no atreverse agarrar proyectos así. Me gustaría agarrar un proyecto a largo plazo, mayor ambición, mayores recursos. Pero no soy quién para exigir eso”.