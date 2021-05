Ricardo Ferretti, quien hoy terminó su tercera etapa al frente de los Tigres, reconoció que le sorprendió la decisión de la directiva de no renovarle su contrato porque tenían un trato.

“Sí me sorprendió un poco porque había un trato y se rompió. Pero uno es empleado. Es la tercera vez que me voy de aquí y entonces no es una cosa que uno no sepa de lo que se trata. Las opiniones cambian, se toman decisiones y uno tiene que aceptar”, dijo en conferencia de prensa tras la derrota ante Atlas en el Repechaje.

"Me anunciaron en que yo ya no iba a seguir, me comprometí, no se ningún comentario sobre mi salida y que iba a dedicarme a entrenar al equipo lo mejor posible como siempre lo hago y las cosas extra cancha yo busqué que no afectaran tanto al equipo. Naturalmente somos seres humanos, después de 10 años es difícil, no crea vínculos y aprecio, el cariño y aprecio de los jugadores".

El estratega brasileño dijo que se marcha tranquilo de la institución felino y satisfecho por haber cumplido con un buen trabajo y haber ganado muchos títulos después de una larga sequía de los Tigres.

"Me voy tranquilo de haber cumplido con mi trabajo siempre al cien por ciento y naturalmente siempre buscando lo mejor para el equipo y mis jugadores.

"Hay siempre opiniones, siempre mencioné a ustedes, no soy centenario para caer bien , hay opiniones, vivimos en un país libre en el que uno se puede expresar y debe expresarse, hay pros y contras, pero me voy tranquilo de haber cumplido mi trabajo de la mejor manera posible entregándome siempre a lo que es la institución, los jugadores, el equipo y cuidando lo máximo”, aseveró.

El Tuca Ferretti afirmó que siempre dio el 100 por ciendo en su trabajo.

"Siempre di el cien. No tengo varitas mágicas ni mucho menos, nunca me quedé con nada, siempre que ustedes me quisieron decir algo mi respuesta fue en apoyo a la directiva y resultado de los jugadores, nunca me puse en primer lugar, bueno sí, como hoy.

"Siempre que el equipo perdía di la cara, la espalda la tengo protegida de mucha gente que pudieron decir algo pero nunca le dije, cuando el equipo pierde sabemos que así es. Llevo 30 años en esa silla y así pasa cuando pasa algo, les gusta a la directiva o algo, el entrenador siempre es el responsable, me quedo con la conciencia tranquila de que entregué lo máximo, entregué todo e incluso demasiado”, apuntó.

Ferretti reconoció que va a extrañas a los jugadores porque los quiere como si fueran sus hijos, por lo que les deseará siempre lo mejor.