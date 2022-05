Ricardo Cadena califica como "fantástico" el pase a Cuartos tras golear a Pumas

Y es que enfrentar a los Zorros es especial para Cadena: "Me tocaron vivir y mi debut en primera es en un Clásico, sé lo que se vive y se siente disputar esos cotejos, buscaremos superar, no nos mentalizamos que podía ser uno u otro, sabíamos de las posibilidades, después si era América o Atlas teníamos que trabajar la serie, buscando trabajar y superar, ir paso a paso, me interesa la serie contra Atlas".