Ricardo Cadena no presta atención al América y se enfoca en producir jugadores con Chivas

"Me enfoco en mi equipo y sé que hay otros que han hecho un gran papel y tienen el merecimiento de estar en la posición en la que se encuentran por lo que han conseguido, por lo que han hecho. No me deja en una situación de que me esté fijando continuamente, es entendible que tenemos planteles diferentes, somos instituciones diferentes, cada una está buscando su proyecto, nosotros está basado en la productividad de jugadores jóvenes, en el cual nos hemos enfocado, por ese lado podemos decir que seremos más exigentes y nos comprometeremos a más cosas y estaremos en mejores puestos en lo posterior", sentenció en entrevista con Érick López de TUDN.