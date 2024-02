Revelan audios del VAR sobre agónico penal del América ante León

ASÍ FUE LA CHARLA DEL ÁRBITRO Y LOS ENCARGADOS DEL VAR

VAR: Déjame ver una posible mano.

AVAR: Después la juega el portero.

Árbitro: Veo una mano de referente, no veo nada raro.

VAR: Regrésame tantito, ahí despacio, alto, aquí quiero verla.

Árbitro: Tiene la mano en la espalda del jugador.

VAR: Ahí cuadro por cuadro, regresa tantito, despacio, muy despacio.

Árbitro: Nadie me pide nada en cancha, pero de todos modos revísala, por favor.

VAR: Gol izquierdo, dame tiempo libre, gol izquierdo, gol izquierdo.

AVAR: Está en juego.

Árbitro: Brinco natural, veo una mano de referencia.

VAR: No, es que aquí tengo mano, despacio, ahí una atrás, esa, necesito limpiarla bien.

AVAR: Posible salida de balón.

VAR: Ahí es más cabeza y no está clara la mano.

AVAR: ¿Quieres tiempo?

VAR: No, ya no, aquí se ve más cabeza, espera.

AVAR: Marco danos tiempo por favor, estamos checando la posible mano.

Árbitro: Dale, dale, dale, revisa.

VAR: Alto, gol izquierdo, más, más, más, ahí esta sí es mano.

AVAR: En el program no me han pasado nada.

VAR: Ahí, alto. Marco te recomiendo revisión en campo por posible penal por mano. Congélala en el punto de contacto y ahí le vamos a ir dando porque tenemos pocos elementos. que sean muy claros.

Árbitro: Ok, ahí está.

VAR: Espérate, vamos a jugar un poco atrás y adelante.

Árbitro: Dale para atrás. Ok, él abre la mano. ¿Y sí le pega en la mano?

VAR: Sí.

Árbitro: Ah, pero le pega en la cabeza.

VAR: Primero en la mano, aquí mano del verde y después viene hacia adentro el balón a la cabeza, le rueda por la mano.

Árbitro: ¿Tienes otra toma? Esa es buena, a ver, dale la otra. Ahí está, esta puede ser la mano. ¿Tienes otra más?

VAR: Dale esta.

Árbitro: Esta puede ser buena, dale.

VAR: Ahí está la mano.

Árbitro: Esa es la mano, ahí congélamela, esa es mano, ¿es del 2 Barreiro, verdad?

VAR: Sí.

Árbitro: ¿Número 2?

VAR: Sí.

Árbitro: Ok, yo te digo.

VAR: 21.

Árbitro: No hay tarjeta porque es un centro, ¿de acuerdo? Ponme el número del jugador.

VAR: Número 21, Marco.

Árbitro: Correcto. Listo, voy a salir con penal.

VAR: De acuerdo.