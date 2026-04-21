    Liga MX

    Resultados al momento ¡EN VIVO! de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Mantente al tanto de los resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026 donde los equipos buscan los últimos boletos a la Liguilla.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

    Estos son los resultados al momento de la Jornada 16 de la Liga MX Clausura 2026. Hasta ahora ya hay cuatro equipos clasificados y a lo largo de la presente fecha se definirán algunos boletos más.

    Esta es una semana crucial para los últimos aspirantes a la fiesta grande, pues en esta doble jornada se disputan las últimas dos fechas del torneo regular para dar paso después a los Cuartos de Final que se disputarán entre el 2 y 3 de mayo, mientras que los juegos de vuelta serán entre el 9 y 10 de mayo próximos.

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    RESULTADOS AL MOMENTO EN VIVO DE LA JORNADA 15 DE LA LIGA MX CLAUSURA 2026

    Al momento Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul son los únicos clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, y en esta jornada Toluca podría firmar su pase.

    Partidos del martes 21 de abril

    Querétaro 1-1 Cruz Azul

    • Jeremy Márquez (Cruz Azul), 9'
    • Jeremy Márquez (Cruz Azul, autogol), 45+2'

    Pumas 4-2 Bravos

    • Francisco Nevárez (FC Juárez), 35'
    • Ían Torres (FC Juárez), 45+1'
    • Guillermo Martínez (Pumas), 66'
    • Guillermo Martínez (Pumas), 70'
    • Robert Morales (Pumas), 86'
    • Robert Morales (Pumas), 90+8'

    Monterrey 0-1 Puebla, en curso

    • Emiliano Gómez (Puebla), 2'

    León 1-2 América, en curso

    • Brian Rodrígez (América), 3'
    • Erick Sánchez (América), 12'
    • Diber Cambindo (León), 36'

    Partidos del miércoles 22 de abril

    Atlético de San Luis vs. Santos, 19:00 MX | 21:00 ET

    Mazatlán vs. Toluca, 19:00 MX | 21:00 ET

    Atlas vs. Tigres, 19:00 MX | 21:00 ET

    Necaxa vs. Chivas, 21:05 MX | 23:05 ET

    Xolos vs. Pachuca, 21:06 MX | 23:06 ET

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