Paiva revela que fichaje de Juan Escobar con Toluca “está cerrado”

Publicado el mié, 31 ene - 08:26 AM CST. Actualizado el mié, 31 ene - 08:49 AM CST.

Renato Paiva, entrenador del Toluca, habló tras la derrota por 3-2 ante Chivas en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y allí prácticamente confirmó la llegada de Juan Escobar al club y también habló de la actualidad de Alexis Vega.

“ Creo que de Escobar el tema está cerrado, creo que será nuestro jugador, no hay muchas dudas de eso. Es un jugador que he pedido mucho, porque le reconozco la calidad clara que tiene en México, su experiencia, liderazgo, personalidad fuerte. Necesitamos eso, gente con experiencia de ganar títulos. Es un excelente jugador para nosotros”, afirmó Renato Paiva.

“He hablado con él. Sabe del pedido que he hecho y el deseo que tengo de que venga. Él no necesita de presentación ni de elogios, es muy conocido por sus cualidades. Nos puede ayudar en un momento de línea de tres. Preparamos partido a partido y cada uno tiene una historia. En la posibilidad de tres centrales nos puede hacer ese trabajo, dos centrales también porque con esta seguidilla de partidos no van a aguantar todos”, agregó el estratega portugués.

“Lo que Juan nos trae es mucha experiencia, liderazgo y mucha calidad. Incluso te puede jugar por derecha como lateral. Su capacidad defensiva y también ofensiva en balón parado nos puede ayudar. Ya hablé con él, sabe lo que quiero y pienso que mañana empezará a trabajar con nosotros”, concluyó el entrenador de los Diablos sobre Juan Escobar.

De otra parte, Paiva también habló del estado de salud de Alexis Vega, quien aún no debuta con el Toluca en el Clausura 2024.

“De Alexis, ha hecho otro examen para identificar los desequilibrios musculares que tenía, no tiene nada que ver con la rodilla. Hay forma de percibir esos desequilibrios, lo estamos analizando, hizo una prueba hace dos días. Hay un desequilibrio muscular y eso es el primer paso para lesiones musculares. No vamos arriesgar. No hay nadie en México que quiera más que juegue Alexis que yo”, aseveró Paiva.

“Lo he pedido, sé lo que nos puede aportar, pero un Alexis bueno, si tenemos un Alexis al 50 o 60 por ciento no me interesa porque lo pongo en riesgo y no da lo que necesitamos. Esto es largo, tenemos partidos, tenemos Concacaf, no vamos a precipitarnos, porque queremos que cuando empiece a jugar sea el Alexis que ha marcado un momento en México”, concluyó el DT del Toluca.