"Gran parte de mi trayectoria fue desarrollar jugadores jóvenes, es algo que sabemos hacer muy bien, siempre digo en las entrevistas con presidentes, directores deportivos y a los jugadores les digo siempre, no prometemos títulos, porque eso no se puede hacer, pero hay algo que prometemos y no hemos fallado: desarrollar jugadores.

"Son plantillas muy buenas, en cantidad y calidad, tienen jugadores que serían titulares en casi todos los equipos de México. Cuando no tienes tanta cantidad con calidad tienes que hacer a tu equipo fuerte. Lo que intentaremos es que sea muy duro jugar contra nosotros. Potenciar lo que tenemos, los presupuestos no siempre ganan campeonatos".

Piava: "Liga MX prioriza el espectáculo"

"Es una liga con mucha calidad, donde se prioriza mucho el espectáculo, no se ven muchos equipos que solo piensen en el resultado, es una liga donde se disputa el juego por el juego y eso me atrae bastante. Así veo el futbol, con la mira en el arco rival.

"Público muy bueno, país muy futbolero, las cosas no pasaron como queríamos en León y me quedó esa deuda en un país tan lindo y futbolero, después el proyecto de Toluca, un grande del futbol mexicano. Lo que más me impresionó es que la sensación que tengo es que llegamos a una familia, no a un club, todo funciona de forma muy cercana".