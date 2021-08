"Cabe mencionar que Renato Ibarra no tiene cargos pendientes de resolver y no recibió condena alguna. Dado que su familia apoya su reincorporación a las Águilas del América, y luego de un cuidadoso análisis, el Club ha optado por no prejuzgar aquello que la familia y las autoridades han solventado", expresó el comunicado que envió el Club América.